حصول الوادي الجديد على المركز التاسع بمسابقة “التحدث بالفصحى”

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة مسابقة ” التحدث بالفصحي ” التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجامعة العربية خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث حصلت الوادي الجديد علي المركز التاسع بها.

صرح بذلك صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، وقال أن الطالب احمد حسن محمد علي من مدرسة السادات الثانوية بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، حصد اليوم الأثنين المركز التاسع علي مستوي الوطن العربي بأكمله في مسابقة ” التحدث بالفصحي “، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم تحت اشراف الجامعة العربية.

وأضاف أن طلبة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة موط بمركز الداخلة، قدموا صباح اليوم الاثنين، عرضا مسرحيا بعنوان ” الارنب والفيل ” امام الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم على مسرح اتحاد الطلاب بالعجوزة بالقاهرة.

وأكد أن الطالبة ياسمين حسين موسى من مدرسة الامل بمدرسة موط الثانوية للبنات، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة القاء الشعر.