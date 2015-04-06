عمال شركة غاز مصر تنظم عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف الأرباح السنوية

نظم العشرات من العاملين بعدد من مواقع شركة غاز مصر بمحافظة المنوفية وقفات إحتجاجية للمطالبة بصرف الارباح السنوية مثل العام السابق 35 شهر و10 أيام وليس تحديد مكافأة ثابتة لكل العاملين كما أقرت الجمعية العمومية للشركة .

من جانبه قال فتحى عبد العزيز عضو اللجنة النقابية بشركة غاز مصر التابعة للنقابة العامة للعاملين فى البترول إنه تم تنظيم ثلاثة وقفات رمزية بمقر خدمة العملاء شبين الكوم وموقع مليج بشبين الكوم وميت بيره بمركز قويسنا لتعبير عن غضبهم.

وأوضح أن مطالب العاملين تتلخص فى وضع جدول زمنى لترقيات بالشركة وتطبيق مدد الخدمة العسكرية لسنوات العمل وتسوية المؤهلات فوق المتوسط بالمعاهد وتطبيق بدل المخاطر على العاملين المستحقين وتفعيل صندوق الزمالة.

وأضاف انه سيتم إجتماع طارىء يوم الخميس القادم لمناقشة لائحة العاملين بالشركة وتفعيل البنود الغير مطبقة بحضور النقابة العامة للبترول و مجلس إدارة الشركة القابضة واعضاء اللجنة النقابية للشركة .

وأكد عضو اللجنة النقابية أن الشركة حققت فى العام المالى 2014 – 2015 أكثر من عدد العملاء المستهدف بتوصيل 240 ألف عميل جديد والمستهدف 200 ألف عميل مشيرا إلى أن الاداء الفنى للعاملين أعلى من العام الماضى ويستحقون صرف الارباح البالغة 35 شهر و10 ايام مثل أى شركة بقطاع البترول.