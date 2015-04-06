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جدول زمني لاستكمال مرافق عمارات تطوير العشوائيات بالسويس‎

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محافظ السويس يعقد إجتماع

محافظ السويس يعقد إجتماع

عقد، اللواء العربي السروي، محافظ السويس، إجتماعًا بوحدة تطوير العشوائيات بمحافظة السويس لبحث إستكمال توصيل المرافق من مياه وكهرباء وصرف الـ 14 عمارة بمنطقة العبور لتطوير منطقة عزبة الصفيح واليهودية بحي الاربعين .

وأكد المحافظ على اللجنة عمل جدول زمني للانتهاء من هذه المرافق، وعمل مخطط لرصف الطرق الداخلية بالمدينة وبخاصة بعد أن تم إجراء القرعة الأولى لتوزيع 47 وحدة سكنية بالتنسيق مع وزارة التطوير الحضري بإشراف، الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضري .

حضر الاجتماع، المهندس محمد مرسي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسن كامل، مستشار المحافظ للاسكان والعشوائيات، وسمية عبد الفتاح، مدير عام التخطيط العمراني ورئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، ومنى رشوان، مدير عام الإسكان، وسيدة الشرقاوي، مدير عام الشئون القانونية، وهشام جابر، مدير عام الشئون المالية والادارية.

محافظ السويس يعقد إجتماع

محافظ السويس يعقد إجتماع

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