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بايرن: جوتزه يتقبل الجلوس احتياطيا

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بايرن: جوتزه يتقبل الجلوس احتياطيا بايرن: جوتزه يتقبل الجلوس احتياطيا

أكد ماتياس سامر المدير الرياضي لبايرن ميونيخ أن لاعب الفريق ماريو جوتزه يتقبل فكرة الجلوس احتياطيا ويدرك جيدا أن مصلحة الفريق تأتي أولا.

ويرى سامر أن جوتزه لديه أهمية قصوى في بايرن وسيكون له دورا حاسما في المباريات المقبلة.

تحدث سامر لصحيفة (تي زد) الألمانية قائلا:"بالتأكيد جوتزه سيفضل المشاركة أساسيا بالمباريات".

وأضاف "نحن بايرن ميونيخ، على اللاعبين أن يدركوا أن نجاح الفريق يأتي أولا".

وأردف "وجوتزه يتفهم ذلك ويتقبله".

وأتم "هناك العديد من المباريات قادمة وعلينا أن نكون أكثر مرونة، ستتاح لجوتزه الفرصة لتسجيل أهدافا مهمة".

وشارك جوتزه في 35 مباراة مع بايرن هذا الموسم سجل خلالها 15 هدفا.

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