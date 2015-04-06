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إيقاف الدوري التركي بعد الهجوم المسلح على حافلة فينرباهتشة

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إيقاف الدوري التركي بعد الهجوم المسلح على حافلة فينرباهتشة إيقاف الدوري التركي بعد الهجوم المسلح على حافلة فينرباهتشة

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف مسابقتي الدوري والكأس خلال الاسبوع الجاري لحين الانتهاء من التحقيقات حول تحديد هوية منفذي الهجوم المسلح على حافلة فينرباهتشة.

حافلة فينرباهتشة تعرضت لإطلاق نار مساء السبت الماضي أثناء عودتهم من رحلة الفوز على ريزا سبور بخمسة أهداف لهدف في الدوري.

وعلى الرغم من عدم تعرض أي من لاعبي الفريق أو الجهاز الفني لإصابات، إلا أن الرصاص طال سائق الحافلة الذي ذهب إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة.

وأكد يلديريم ديميرورن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم أنه بناء على طلب جميع الأندية بإيقاف المسابقة لحين الانتهاء من التحقيقات، فسوف يتم تأجيل الجولة 27 من الدوري، والدور ربع النهائي في الكأس.

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