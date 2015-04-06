أعضاء جمعية إسكان التجاريين بالفيوم يتهمون مجلس الإدارة الحالى بالفساد

مجلس الإدارة يصر على عقد جلسة مزاد لبيع الوحدات ويتجاهل أعضاءه

مجلس الإدارة يبيع 14 وحدة سكنية لشخص واحد

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جمعية عمومية باطلة

اتهم عدد من أعضاء جمعية الإسكان التعاونية لنقابة التجاريين مجلس إدارة الجمعية بالفساد من الناحية المالية والإدارية بمشروع أبراج التجاريين بأرض المضرب بالفيوم، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة مذكرات وشكاوى ودعاوى قضائية ضد مجلس الإدارة الحالى للتراجع عما يفعله والعمل لصالح الأعضاء.>واتهم عدد من الأعضاء مجلس الإدارة الحالى بعقد جلسة مزاد علنى لبيع بعض وحدات المشروع رغم اعتراض معظم الأعضاء لعدم تحديد التكلفة الفعلية للوحدات وعدم التخصيص للأعضاء الفعليين مما يحرم الكثير من الأعضاء من فرص اختيار هذه الوحدات وهو حق كفله القانون، مؤكدين أن موافقتهم بالبيع اقتصرت فقط على المحلات التجارية والوحدات الإدارية بالدور الأرضى فقط.>وكشف الأعضاء أن مجلس الإدارة قام ببيع هذه الوحدات السكنية على أنها تجارية وهذا مخالف لشروط الترخيص، بالإضافة إلى بيع الوحدات بسعر أقل من التكلفة وهو ما يثير الشكوك تجاه مجلس الإدارة، مؤكدين أن المجلس قام ببيع 14 وحدة سكنية لشخص واحد، وهذا يعد مخالفة صريحة، بالإضافة إلى أن هذا الشخص لم يلتزم بدفع باقى السعر المتفق عليه فى كراسة الشروط، وعدم توقيع غرامة على المقاول المسئول عن تنفيذ المشروع بعد منحه مهلة إضافية لمدة 6 شهور لتنفيذ المشروع.>وأشار الأعضاء إلى أنه تم عقد جمعية عمومية بتاريخ 13 سبتمبر الماضى دون اكتمال الشروط الواجبة لعقد الجمعية وذلك بالمخالفة لشروط الانعقاد وذلك لعدم حضور عضو من الاتحاد التعاونى وعضو من الهيئة العامة للتعاونيات وهو ما يؤدى إلى بطلان انعقاد هذه الجمعية وبطلان القرارات الصادرة عنها.

وأوضح الأعضاء أن مجلس الإدارة قام بغلق مدخل المشروع وبيعه على أنه محل، بجانب أنه تم تخصيص المدخل الرئيسى بالمخالفة لرخصة المبنى لشخص واحد وهو ما يضر باقى الأعضاء، بالإضافة إلى أنه تم تركيب رخام بالواجهات العلوية للأبراج وعدم تثبيته بالمسامير مما يشكل خطرًا دائمًا على المارة، فضلاً عن عدم توصيل الكهرباء والأسانسيرات حتى الآن.

مجلس الإدارة يسمح لبعض الأشخاص الحصول على أكثر من وحدة

تقرير المهندس الاستشارى يؤكد المخالفات

دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة

>فيما كشف صلاح جبريل، أحد أعضاء جمعية الإسكان التعاونى لنقابة التجاريين بالفيوم فى شكواه المقدمة لرئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى، أن الجمعية تغض الطرف عن الأعضاء المستفيدين بوحدات قبل ذلك من المشروع وقاموا بالسكن فيها أو بيعها أو تنازلوا عنها لذويهم وسمحوا لهم بالاستفادة بوحدات أخرى وهو ما يمثل لباقى الأعضاء الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدات من المشروع.>وفى السياق ذاته، جاء تقرير المهندس الاستشارى المشرف على تنفيذ المشروع يؤكد هذه المخالفات حيث أكد التقرير أنه بمتابعة أعمال المشروع الخامس بناحية بجوار أرض مضرب الفيوم والمسند لنا الإشراف على التنفيذ تلاحظ قيام المقاول بأعمال مبانى بالطرق الداخلية أمام الشقق السكنية وإلغاء أبواب الفناء الداخلى وفتحة المصعد المجاور له وباب غرفة النظافة بالبرج المجاور للمسجد وهذه الأعمال مخالفة لأعمال الرسومات والترخيص الصادر للمشروع ويضر بالأعضاء ساكنى المشروع مستقبلا وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للمشروع وتم إبلاغ المهندس المقاول بإزالة هذه الأعمال المخالفة، وكان رد المقاول أنه قام بهذه الأعمال بناء على طلب مجلس الإدارة.>من جانبه، قال ياسين محمد على، أحد أعضاء الجمعية، إنه حرك دعوى قضائية حملت رقم 43711 لسنة 2014 جنح بدر الفيوم ضد مجلس إدارة الجمعية بسبب هذه المخالفات وعدم تمكنه من الحصول على وحدة سكنية رغم أحقيته كعضو بالجمعية وقام المجلس ببيع هذه الوحدات السكنية للغير والتجار.



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أعضاء جمعية الإسكان التعاونى لنقابة التجاريين بالفيوم يتضررون من فساد ومخالفات مجلس الإدارة الحالى



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توقيعات الأعضاء المتضررين



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تقرير المهندس الاستشارى لمشروع أبراج التجاريين



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مذكرة للاتحاد التعاونى من أحد الأعضاء ضد مجلس الإدارة



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عدد من الأعضاء يتضامنون مع زميلهم ضد مجلس الإدارة

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