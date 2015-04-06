بالفيديو.. تعرف على مؤامرات إيران للسيطرة على الخليج فى 3 دقائق

يوم تلو الآخر، تحاول الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسط سيطرتها على غالبية دول الشرق الأوسط، وفى مقدمتها دول الخليج العربى، وذلك من خلال دعم وتمويل مليشيات شيعية داخل الدول العربية، لزعزعة استقرارها.

وبخلاف دعم وتمويل إيران لمليشيات الحوثيين، داخل الأراضى اليمنية، والتى حاولت الانقلاب على الرئيس الشرعى عبد ربه منصور هادى، فإن إيران سبق وأن قدمت الدعم لحزب الله اللبنانى، ولا تزال، لضمان سيطرتها على المشهد داخل لبنان، فضلاً عن تمويلها مليشيات الحشد الشعبى داخل العراق، بالإضافة إلى دعم نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

فى 3 دقائق فقط، يقدم "اليوم السابع" بالفيديو التالى، تاريخ إيران وقدراتها العسكرية، وكل تفاصيل مؤامراتها للسيطرة على الخليج والمنطقة العربية.