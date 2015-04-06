الائتلاف السورى المعارض يرفض مشاركة حكومة "بشار" فى محادثات موسكو (تحديث)

استضافت روسيا محادثات بين الحكومة السورية وشخصيات فى المعارضة اليوم الاثنين لكن الائتلاف المعارض الرئيسى لم يشارك فيها ومن غير المتوقع إحراز تقدم كبير باتجاه إنهاء الصراع فى سوريا.

وقال مبعوثون إنهم يتوقعون أن يركز الاجتماع الذى يستمر أربعة أيام على الشؤون الإنسانية وإن الهدف هو إلى حد كبير بناء الثقة بعد أربع سنوات من الحرب التى قتل فيها أكثر من 220 ألف شخص فى سوريا.

وقاطع الائتلاف الوطنى السورى المدعوم من الغرب ومقره اسطنبول الاجتماع وقال إنه لن يشارك إلا إذا أدت المحادثات إلى رحيل الرئيس السورى بشار الأسد عن السلطة.

وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن موسكو ما زالت تأمل فى تنفيذ الاتفاقات التى تم التوصل إليها فى جنيف فى يونيو حزيران 2012 وأشار إلى أنه يجب عدم التهويل من شأن غياب جماعة للمعارضة عن المحادثات.

وأضاف بعد محادثات مع وزير خارجية مدغشقر "سفكت دماء كثيرة بالفعل فى سوريا وكان هناك العديد من البدايات الخاطئة لذا يجب ألا ننقاد وراء حقيقة أن أحدهم أعلن أن جماعة معارضة ما هى الجماعة الرئيسية وجعل هذا هو الأساس لمحاولة الوصول إلى نتيجة."

وكانت وثيقة وضعت مسودتها فى مؤتمر جنيف عام 2012 ووافقت عليها واشنطن وموسكو دعت إلى تشكيل هيئة حكومية انتقالية بموافقة الطرفين.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن بشار الجعفرى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يرأس وفد الحكومة السورية فى المحادثات بموسكو.

وأضافت أن قائمة المشاركين تشبه نظيرتها فى الجولة الأولى من المشاورات بالعاصمة الروسية فى يناير كانون الثانى والتى لم تسفر عن انفراجة.

وحضر أكثر من 30 ممثلا لجماعات مختلفة الاجتماع السابق ومعظمهم ينتمون لجماعات إما موالية للأسد أو ترى أن من الضرورى العمل مع دمشق لمواجهة صعود تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقول روسيا أكبر داعم دولى للأسد فى الحرب الأهلية إنه يجب أن تكون لمحاربة الارهاب فى سوريا الأولوية القصوى الآن ودعت المعارضة إلى العمل مع الأسد لتحقيق هذا الهدف

من جانبه قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف على عدم وضع بلاده أى خطة زمنية لتسوية الأزمة السورية المتفاقمة، مشددا على ضرورة الايقاف السريع والفورى لإراقة الدماء على الأراضى السورية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن لافروف قوله - فى مؤتمر صحفى له بموسكو اليوم الاثنين - "إن الجولة الثانية ستشهد نسبة مشاركة أعلى من الجولة الأولى التى تم عقدها فى يناير الماضي، حيث أنه يشارك عدد كبير من ممثلى مجموعات المعارضة السورية" لافتا إلى أن عدم مشاركة الائتلاف السورى الوطنى لقوى الثورة والمعارضة لا تعنى رفضه للجهود المقدمة من موسكو.

وأضاف أنه لم يتم وضع أى أطر زمنية لإيقاف جميع الانتهاكات وعملية إراقة الدماء التى تحدث فى سوريا على نطاق هائل، مشيرا إلى أن جميع المحاولات والمبادرات لحل الأزمة الراهنة بأت بالفاشل.

>وأشار إلى تمسك موسكو باتفاقية يونيو 2012 وبيان جنيف بضرورة إشراك جميع ممثلى كافة الأطياف من المجتمع السورى فى الحوار الشامل .

يذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات انطلقت اليوم والذى يستمر ثلاثة أيام بحضور كبير من وفد حكومى وممثلين عن أطياف المعارضة، بغياب الائتلاف السورى المعارض.

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