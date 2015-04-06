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"خلية الصقور" العراقية: مقتل 48 من"داعش" فى قصف جوى بالأنبار

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"خلية الصقور" العراقية: مقتل 48 من"داعش" فى قصف جوى بالأنبار "خلية الصقور" العراقية: مقتل 48 من"داعش" فى قصف جوى بالأنبار
كشفت خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن مقتل 48 من تنظيم(داعش)الإرهابى خلال عملية استهدفت قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربى العراق على الحدود مع سوريا، بينهم قيادات فى كتيبة الدفاع الجوى بالتنظيم.

وذكر بيان صحفي- تلقت (أ ش أ) نسخة منه اليوم الاثنين - أن الطيران استهدف أمس مقر"كتيبة الدفاع الجوى بداعش" بمنطقة جريجب بقضاء القائم الحدودى مع سوريا، بناء على معلومات استخبارية للخلية ، مما أسفر أيضا عن اصابة 36 من عناصر التنظيم فى الموقع الذى تواجد به مابين100 إلى 120 من مسلحى التنظيم.

وأشار إلى أنه تم تدمير 7 سيارات متنوعة وأساحة وعتاد للتنظيم بموقع الكتيبة بشكل كامل، مؤكدة ان من بين القتلى قائد الكتيبة الخبير بتصنيع العبوات أحمد مطر "أبو رويدة" المقرب من والى الفرات وكانت له علاقة بأبى مصعب الزرقاوي، وأضاف: انه قتل أيضا أبو أنس الروسى المتخصص باستخدام صواريخ "ستريلا" المحمولة على الكتف، ونائب قائد الكتيبة "أبوو هاجر" الذى كان معتقلا لدى القوات الأمريكية ضمن مجموعة الزرقاوى.

واعتبرت الخلية العملية ثأرا لاستغاثة أم عراقية قتل مسلحو داعش ابنها ضمن 28 شابا بالرمادى فى محافظة الأنبار مؤخرا، بينهم شبان لم يتجاوزوا خمسة عشر عاما.
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مصر 365