بالفيديو.. محلب يتفقد الحفارى "قاهر 2" و"سكارابيو 6" فى البحر المتوسط بالطائرة

تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، يرافقه وزيرى البترول والتنمية المحلية، بالطائرة عقب تفقده شركة رشيد للبترول الحفار سكارابيو 6 والذى يعمل فى مياه البحر المتوسط لحساب شركة البرلس لإعادة مسار وحفر آبار جديدة بديلة ومؤجر من شركة سابيم الإيطالية، وهو جهاز حفر شبه عائم من الجيل الثالث ويعمل فى عمق مياه حتى 1100 متر ومعدل الحفر حتى 25 ألف قدم ويعمل فى عمق مياه حتى 1100 متر ويستوعب إعاشة كاملة لـ118 فردا .

كما تفقد الحفار "القاهر 2" والمملوك للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وجنوب الوادى القابضة للبترول وشركة تويوتا اليابانية وتبلغ استثماراته 560 مليون دولار، ويعمل فى عمق مياه حتى 110 أمتار، ومعدل الحفر حتى عمق مياه 30 ألف قدم وهو من أحدث تكنولوجيات أجهزة الحفر ويعمل حالياً فى عمليات إصلاح وتعديل مسار لبئر الغاز التابع لشركة أبو قير للبترول فى البحر المتوسط، ويتميز بنظامه ثنائى التحكم فى الحفر، والتعامل مع مشاكل الآبار والسيطرة عليها ويستوعب إعاشة كاملة لـ120 فردا وقام منذ تشغيله فى مايو 2011 بحفر 43 بئراً لعدد من الشركات البترولية .

وزير البترول: نعمل على تطوير حقول البترول والغاز واستكشاف آبار جديدة