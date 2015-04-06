سفير مصر باليمن: تراجع أعداد المصريين بعد إجلاء 525

قال يوسف الشرقاوى سفير مصر لدى اليمن، إن أعداد المصريين المتبقية داخل الأراضى اليمنية أصبحت محدودة، ولا تقارن بالأعداد التى عادت بالفعل إلى أرض الوطن، والبالغ عددهم حتى الآن 525 مصريا عادوا برا وبحرا وجوا على مدار اليومين الماضيين، لافتا إلى أنه لا يوجد أعداد دقيقة لمن تبقى داخل الأراضى اليمنية.

وأكد يوسف الشرقاوى لليوم السابع أنه أصبح هناك سيولة فى حركة المصريين داخل الأراضى اليمنية، ويتم التغلب على كافة المعوقات التى أمامهم، مشيرا إلى أن الظروف أصبحت الآن أيسر من الأيام الماضية، وأن الخارجية مازالت تمارس جهودها واتصالاتها لتمكين المصريين المتبقين من العودة سالمين إلى أرض الوطن.

وأشار يوسف الشرقاوى سفير مصر لدى اليمن إلى أن هناك مجموعة وصلت على متن إحدى السفن عبر ميناء عدن إلى جيبوتى ثم إلى القاهرة تبلغ 40 مصريا بخلاف المجموعة التى غادرت الميناء على متن الباخرة الهندية أول أمس، مشيرا إلى أنه تم إنهاء إجراءات سفر 145 مواطنا مصريا إضافيا دخلوا الأراضى السعودية من الأراضى اليمنية منذ يوم أمس وحتى الآن عبر منفذ طوال البرى، من خلال البعثة القنصلية الموجودة فى المنفذ والتابعة للقنصلية المصرية العامة فى جدة.

وقال إنه بذلك بلغ عدد المصريين الذين عبروا عن طريق الأراضى السعودية 370 مصريا وعبور 70 مصريا إلى داخل سلطنة عمان عبر منفذى صرفيت والمزيزنة، فضلاً عن نقل حوالى 60 مصريا بحراً من ميناء عدن إلى ميناء جيبوتى، و11 مصريا تم نقلهم جوا من صنعاء على متن إحدى الرحلات الجوية.