وزير الخارجية: وضع خطة وفق جدول زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اتفقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقضية الفلسطينية فى ختام اجتماعها اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على وضع خطة تحرك عربى وفق جدول زمنى محدد لتنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة فى شرم الشيخ، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وفق سقف زمنى محدد، وذلك من خلال طرح مشروع قرار عربى جديد فى مجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف .

وقال وزير الخارجية سامح شكرى "رئيس الاجتماع" فى مؤتمر صحفى مشترك له مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى فى ختام أعمال اللجنة، أن الاجتماع الأول للجنة الوزارية اليوم جاء بناء على تكليف القمة العربية التى عقدت مؤخرا فى شرم الشيخ، وذلك لتناول الأسلوب الأمثل لتحقيق الهدف المتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، فى ضوء الجهد الإقليمى والدولى المتصل بهذه القضية لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى .

وأضاف أنه تم خلال اجتماع اليوم وضع تصور متكامل للتحرك العربى المستقبلى للتفاعل مع الجهود الدولية والأطراف الفاعلة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أنه تم تكليف اللجنة بعقد اجتماع آخر على مستوى الخبراء لاستكمال التكليفات وبلورة مواقف ومقترحات محددة يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مهامها .

وقال شكرى إن اللجنة الفنية المشكلة من هذه الدول سترفع توصياتها ومرئياتها إلى اجتماع آخر للجنة على المستوى الوزارى لاعتماد التصور الكامل للتحرك العربى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين.

كما لفت الشكرى إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق التشاور بين اعضاء اللجنة من خلال الاتصالات الثنائية لاستكمال هذا المسعى، معتبرا أن الاجتماع شكل فرصة لبدء عمل هام لدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية .

من جهته وصف رياض المالكى وزير خارجية فلسطين الاجتماع بأنه كان إيجابيا ويعكس اهتمام الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات القمة العربية ودعم القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى .

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها فى الفترة المقبلة لتحقيق هذا المسعى .

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