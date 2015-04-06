"مصر للطيران": ننقل المصريين العائدين من اليمن مجاناً

نفت شركة "مصر للطيران" صحة ما نشرته إحدى المواقع الإلكترونية ظهر اليوم على لسان أحد المصريين المقيمين فى اليمن بحصول "مصر للطيران" على مبالغ مالية من المصريين الراغبين فى العودة من الأراضى اليمنية لمصر نظير نقلهم من مطار صنعاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكدت الشركة فى بيان لها أن رحلاتها من وإلى صنعاء متوقفة منذ اندلاع الأحداث وإنما تقوم بنقل المصريين الوافدين عبر الحدود السعودية وسلطنة عمان عبر رحلاتها المنتظمة سواء من مطار جدة أو مطار مسقط إلى مطار القاهرة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية دون الحصول على أى أموال مباشرة من هؤلاء الأفراد.
وتهيب الشركة الوطنية جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة ومراجعة المصادر الرسمية فى كل ما ينُشر أو يذاع عن مصر للطيران وخاصة فى القضايا التى تتخذ بُعداً قومياً .