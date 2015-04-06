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"مصر للطيران": ننقل المصريين العائدين من اليمن مجاناً

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"مصر للطيران": ننقل المصريين العائدين من اليمن مجاناً "مصر للطيران": ننقل المصريين العائدين من اليمن مجاناً
نفت شركة " للطيران" صحة ما نشرته إحدى المواقع الإلكترونية ظهر اليوم على لسان أحد المصريين المقيمين فى اليمن بحصول "مصر للطيران" على مبالغ مالية من المصريين الراغبين فى العودة من الأراضى اليمنية لمصر نظير نقلهم من مطار صنعاء.

وأكدت الشركة فى بيان لها أن رحلاتها من وإلى صنعاء متوقفة منذ اندلاع الأحداث وإنما تقوم بنقل المصريين الوافدين عبر الحدود وسلطنة عمان عبر رحلاتها المنتظمة سواء من مطار جدة أو مطار مسقط إلى مطار القاهرة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية دون الحصول على أى أموال مباشرة من هؤلاء الأفراد.

وتهيب الشركة الوطنية جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة ومراجعة المصادر الرسمية فى كل ما ينُشر أو يذاع عن مصر للطيران وخاصة فى القضايا التى تتخذ بُعداً قومياً .

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مصر 365

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