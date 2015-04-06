بالصور.. رئيس الأركان العمانى يستقبل وزير الدفاع المصرى بمطار مسقط

وصل الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والوفد العسكرى المرافق صباح اليوم، إلى سلطنة عمان، ترانزيت ومنها إلى باكستان، حيث كان فى استقباله، الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهانى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمطار مسقط الدولى.



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ورحب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بوزير الدفاع متمنيا له رحلة طيبة، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك ومسيرة التعاون العسكرى القائم بين البلدين الشقيقين .

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حضر اللقاء العميد الركن سعود بن خليفة بن سعود الحاتمى رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والملحق العسكرى بسفارة مصر بمسقط العقيد جوى حازم عبد الرحيم والوزير المفوض رانيا البنا القائم بأعمال السفارة المصرية والمستشار السياسى أشرف شاكر والقنصل مها شاهين والمستشار الثقافى شعبان الأمير .



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- وزير الدفاع يغادر إلى باكستان فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

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