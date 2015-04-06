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بالصور.. رئيس الأركان العمانى يستقبل وزير الدفاع المصرى بمطار مسقط

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وصل الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والوفد العسكرى المرافق صباح اليوم، إلى سلطنة عمان، ترانزيت ومنها إلى باكستان، حيث كان فى استقباله، الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهانى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمطار مسقط الدولى.

أعضاء السفارة المصرية بمسقط يستقبلون الفريق أول صدقى صبحى- 2015-03 - اليوم السابع
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وزير الدفاع فى ضيافة مسئولى مسقط- 2015-03 - اليوم السابع
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ورحب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بوزير الدفاع متمنيا له رحلة طيبة، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك ومسيرة التعاون العسكرى القائم بين البلدين الشقيقين .
>تسليم درع القوات المسلحة العمانية إلى الفريق أول صدقى صبحى- 2015-03 - اليوم السابع
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حضر اللقاء العميد الركن سعود بن خليفة بن سعود الحاتمى رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والملحق العسكرى بسفارة بمسقط العقيد جوى حازم عبد الرحيم والوزير المفوض رانيا البنا القائم بأعمال السفارة المصرية والمستشار السياسى أشرف شاكر والقنصل مها شاهين والمستشار الثقافى شعبان الأمير .

الفريق صدقى صبحى بعد هبوطه من الطائرة- 2015-03 - اليوم السابع
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لحظه هبوطه من الطائرة- 2015-03 - اليوم السابع
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- وزير الدفاع يغادر إلى باكستان فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام
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مصر 365

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