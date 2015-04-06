النيابة تصرح بدفن جثة شاب قتل نفسه بالخطأ فى الوراق

صرحت نيابة الوراق برئاسة باهر حسن بتشريح ودفن جثة عامل لقى مصرعه بعد أن خرجت طلقة من فرد خرطوش بحوزته وهو فى طريقه إلى التشاجر مع آخرين من ذويه، وستستمع النيابة إلى أقوال الشهود.

كانت البداية عندما حاول القتيل التشاجر معه آخرون وعندما حمل سلاحه "فرد خرطوش" حاول ذويه منعه من التوجه إليهم فخرجت طلقة أودت بحياته.

تلقى مأمور مركز شرطة الوراق بلاغا من الأهالى بإصابة مواطن ونقله للمستشفى بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، فانتقل الضباط وتبين لهم أن المشاجرة اندلعت بين مجموعة من الشباب بالمنطقة بسبب خلافات الجيرة.