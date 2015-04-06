مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة بترعة الإسماعيلية

لقى شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين، اليوم الاثنين، بعد انقلاب سيارة ملاكى بترعة الإسماعيلية بدائرة مركز بلبيس.

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بترعة الإسماعيلية بدائرة مركز بلبيس، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، ونقل 2 من المصابين إلى مستشفى بلبيس وآخر إلى مستشفى الجامعة بالزقازيق، نظرا لخطورة حالته، جارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.