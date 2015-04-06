القبض على 3 عناصر إخوانية لتحريضهم على العنف فى الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم الإخوان بمدينة القنايات، لقيامهم بالتحريض على العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وبضبطهم تم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى.

تلقى اللواء مليجى فتوح مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط البحث الجنائى بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطنى بضبط كل من "إسلام ع ع" 26 سنة نجار مسلح و"شرف ال ع" 35 سنة مهندس بمصانع الإنتاج الحربى و"يوسف ى م" 45 سنة تاجر مواد غذائية وجميعهم مقيمون مدينة القنايات.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبطهم وإحضارهم لانضمامهم لجماعة إرهابية وتحريضهم على العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة وتخريب المنشآت الحيوية.

وبضبطهم تمت مباشرة التحقيقات معهم بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى.