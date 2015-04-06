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النيابة تطالب بسرعة ضبط المتهم الثانى بإطلاق الخرطوش على كمين الإباجية

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النيابة تطالب بسرعة ضبط المتهم الثانى بإطلاق الخرطوش على كمين الإباجية النيابة تطالب بسرعة ضبط المتهم الثانى بإطلاق الخرطوش على كمين الإباجية
طالب محمد بدر مدير نيابة المقطم، الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهم الثانى فى واقعة إطلاق أعيرة خرطوش على أفراد أمن كمين الإباجية بالمقطم.

كان شخصان يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات أطلقا أعيرة، على الكمين فردت عليهما القوة بالرصاص الحى، ما أسفر عن إصابة أحدهما وضبطه بالدراجة وفرد الخرطوش و7 طلقات، و43 قطعة حشيش، و1000 جنيه.

تبين لرجال مباحث قسم شرطة الخليفة أن المصاب هو "م.أ" 30 سنة، عاطل، مقيم منطقة السيدة زينب، وبمواجهته اعترف أمام النيابة العامة ارتكابه الواقعة، وأنه يبيع الحشيش فأمرت نيابة المقطم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
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