حجز دعوى طلاب طب أسنان دمنهور ضد وزير التعليم العالى لجلسة 9 إبريل

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى الثالثة التى أقامها طلاب الفرقتين الأولى والثانية بطلية طب أسنان جامعة دمنهور ضد وزير التعليم العالى، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلزامه بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم توزيعا جغرافيا على الكليات المناظرة لها بالجامعات المصرية، طالبين بإلزام الوزير بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المذكور إلى جلسة الخميس القادم الموافق 9 إبريل للنطق بالحكم.

وقال الطلاب فى دعواهم، إن امتناع الوزير عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم يخالف الدستور، ويعرض مستقبلهم للضياع، وأنهم يشعرون بأنهم يعيشون فى دولة أخرى غير وطنهم مصر وأن الوزير والمجلس الأعلى للجامعات لم يحركا ساكنا لتنفيذ الحكم العادل للمحكمة الذى أنقذ مستقبلهم من الضياع، وأن الوزير والمجلس الأعلى للجامعات يعتبران تنفيذ الحكم إدانة لهم.