ارتفاع عدد مصابى حادث تصادم غرب الإسكندرية لـ15 مصابا ووفاة أحد المصابين

ارتفع عدد مصابى حادث تصادم ظهر اليوم بين سيارة تابعة للقوات المسلحة وأخرى ميكروباص إلى 15 مصاباً بينما لفظ مجند أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

وقال الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن سيارات الإسعاف نقلت 16 مصابا من بينهم 4 مدنيين إلى مستشفى العامرية العام، لتلقى العلاج اللازم وأثناء نقلهم إلى المستشفى لفظ المجند أنفاسه الأخيرة وتوفى.

>وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الإصابات تتراوح ما بين جروح وكدمات وكسور.

>