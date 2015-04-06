ضبط 60 هاربا من أحكام قضائية و11 مسجل خطر فى المحافظات

نجحت الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية ومسجلين خطر بعدد من المحافظات.

فى السويس تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية أمس من ضبط 59 من الهاربين من أحكام قضائية.

تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارًا بنجاح حملة بقيادة العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية من ضبط 7 خارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 5 مسجلين خطر و33 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

تم التحفظ على المتهمين وجارى تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

وفى سوهاج قررت محكمة جنح بندر سوهاج، وسكرتارية جمال محمد على، حبس المتهمين "محمد.خ" و"وطنى.ى" عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامهما بالاتجار فى الحشيش والأفيون بدائرة القسم.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج عن قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والأفيون بدائرة القسم وترويجه على عملائهما، وبتقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وباستئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهمين متلبسين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش وبعض الجرامات من الأفيون كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

أما فى طنطا فقد تمكن العقيد محمد الميدانى رئيس مباحث إدارة الترحيلات بمجمع محاكم طنطا اليوم الاثنين من ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن 10 سنوات ومراقبة 5 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه أثناء تواجده أمام قاعة الجنايات بالمجمع.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من الملازم أول محمد أبو العطا قائد حرس مجمع محاكم طنطا بتمكن العقيد محمد الميدانى رئيس مباحث إدارة الترحيلات من ضبط "فريد.ش.ال" 27 سنة عاطل مقيم ترعة الجندى حدائق القبة الوايلى - القاهرة محكوم عليه فى القضية رقم 191 جنايات مركز طنطا لسنة 2014 (سرقة بالإكراه) بالسجن 10 سنوات ومراقبة 5 سنوات أثناء تواجده أمام قاعة الجنايات بمجمع محاكم طنطا تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز السادات بالمنوفية من ضبط عاطل وبحوزته بندقية آلى تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمود عيد رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بتمكن الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات من ضبط السيد فؤاد عبد البارى الرخ محرزا بندقية آلية ذخيرة وبودرة وكمية من نبات البانجو ومبلغ مالى هواتف محمولة دولارات تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفى أسوان وجهت اليوم مباحث أسوان برئاسة العميد أسعد الذكير مدير البحث الجنائى وتنسيقاً مع فرع الأمن العام حملة تفتيشية موسعة استهدفت بؤر ترويج المواد المخدرة بأنحاء مراكز المحافظة أسفرت عن ضبط أربعة عاطلين لحيازتهم كميات متنوعة من الأفيون والبانجو، حيث اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فيها وجارى عرضهم على النيابة.

وكانت قد أسفرت جهود الحملة عن ضبط المتهم (حسن.إ) 42 سنة وبحيازته (40) جراما من الأفيون المخدر وتحرر بذلك المحضر (485) إدارى نصر النوبة وضبط المتهم (إسماعيل.أ) 41 سنة وبحيازته (2.5) كجم من البانجو المخدر وتحرر المحضر (1176) إدارى قسم ثان.

كما تم ضبط المتهم (جمعة.خ) وبحيازته نصف كيلو جرام من الأفيون المخدر وتحرر بالواقعة المحضر (2312) إدارى قسم أول، وضبط المتهم (رمضان.ج) 25 سنة السابق اتهامه فى (14) قضايا متنوعة وبحيازته ربع كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر وتحرر بذلك المحضر رقم (1168) إدارى قسم ثان.

وشنت مديرية التموين بدمياط حملة موسعة على الأسواق العامة شارك فيها كل من إبراهيم الفار وإسلام الشناوى ومجدى عبد الهادى وأسفرت عن ضبط 40 زجاجة مشروبات كحولية منتهية الصلاحية بمحل شهير بسوق الخضار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3077 جنح قسم أول دمياط.

كما تحرر محضر برقم 3617 جنح كفر سعد ضد مدير محطة تعبئة الغاز بدمياط الجديدة بسبب نقص تعبئة اسطوانات الغاز بقيمة 2.720 جرام فى كل أسطوانة غاز.

وفى القليوبية ألقت مباحث مركز طوخ القبض على مزارع يقوم بزراعة أشجار البانجو وسط أشجار الموالح بقرية المنزلة، حيث داهمت قوات الأمن الحقل وتم ضبط أشجار البانجو والتحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز طوخ تفيد بقيام قيام المدعو "رضا ع" 48 سنة فلاح باتخاذ الأرض الزراعية ملكه ومساحتها حوالى 20 قيراطا من زراعات الموالح.. لزراعة أشجار نبات البانجو المخدر بقرية المنزله وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط مباحث المركز والقوة المرافقة صحبة النيابة العامة ومسئولى الوحدة الزراعية وبمداهمة الأرض أمكن ضبط المتهم.. وضبط بالمساحة الزراعية عدد [950] شجرة من نبات البانجو المخدر.. وتم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بصحتها وأقر بقيامة بزراعة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وتولت النيابة التحقيق.