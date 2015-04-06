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السعودية ترحب باتفاق نووي مع إيران يعزز الاستقرار في المنطقة

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السعودية ترحب باتفاق نووي مع إيران يعزز الاستقرار في المنطقة السعودية ترحب باتفاق نووي مع إيران يعزز الاستقرار في المنطقة

السعوديه وايران

عبر مجلس الوزراء السعودي عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم بخصوص الملف النووي الإيراني يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد المجلس في اجتماعه الدوري الاثنين 6 أبريل دعم المملكة للحلول السلمية القائمة على ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأضاف أن ذلك يجب أن يتم وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وبما ينسجم مع قرار جامعة الدول العربية الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي، وفي هذا الخصوص أكد المجلس أن تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة يتطلب الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها.

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