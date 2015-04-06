الحركة بركة وبمجهودك احمى نفسك من التهابات المفاصل

قلة المجهود وعدم الحركة من العادات السيئة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، وساعدت على ارتفاع نسب الإصابة بآلام العظام والركبة.

وفى هذا السياق يقول الدكتور مراد عاصم، استشارى العلاج الطبيعى، إن قلة المجهود والجلوس لفترات طويلة من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالتهاب المفاصل الوظيفى، وهو التهاب ثانوى يتم علاجه ببعض المسكنات، وعند تكرار الالتهابات لمدة 4 سنوات يصاب الشخص بخشونة الركبة، مشيرًا إلى أن مفصل الركبة به سوائل زلالية متواجدة على سطح الغضروف تعمل على لين المفصل وفى حالة قلة المجهود يقل إفراز السائل مما يسبب التهابات وخشونة بالركبة.

يضيف د. مراد عاصم أن الأسباب التى ساعدت على الإصابة بالتهابات المفصل وخشونة الركبة الراحة اليومية وعدم بذل أى مجهود بدنى وسهولة الحياة اليومية التى أثرت على مفاصل وغضاريف الركبة وتسببت فى خشونتها.

ويوصى استشارى العلاج الطبيعى بضرورة ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة كل ثلاث مرات فى الأسبوع، والاهتمام بالمشى وتجنب الكسل وقلة الحركة.

- العلاج الطبيعى يعالج خشونة الركبة وتآكل المفاصل بنسبة 90%