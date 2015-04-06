"الرنجة" تقوى العضلات ومفيدة للرياضيين

الرنجة من الأكلات المشهورة فى شم النسيم، والتى تلقى إقبالاً كبيرًا من الكثيرين، وتتميز بطعمها المملح، وتناولها مع الجرجير والبصل والليمون يمثل قيمة غذائية لاحتوائها على كثير من العناصر .

حول هذا يقول الدكتور شريف عزمى رزق الله، استشارى التغذية بمعهد ناصر، إنه من أكثر الأسماك فائدة للإنسان الرنجة، لاحتوائها على مادة الكرياتين و3 أحماض أمينية التى تكون مفيدة للعضلات بما فيها عضلة القلب، مما يمثل ذلك استفادة كبيرة للرياضيين فى بناء وتقوية عضلاتهم .

يتابع د. شريف عزمى رزق الله، أن الرنجة تعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين ب والأوميجا 3 التى تمنع تجلط الدم وتحمى من أمراض القلب وتعمل على تقوية المناعة، والزنك يكون عاملاً مهمًا فى عملية الأيض وتقوية المناعة.

ويوصى استشارى التغذية بضرورة عدم الإكثار من تناول الرنجة، وعند تناولها يجب إضافة البصل والجرجير والليمون، لتناول عناصر غذائية متكاملة يستفيد بها الجسم، حيث إن هذه الخضراوات تحتوى على البوتاسيوم وفيتامين سى وكالسيوم.

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