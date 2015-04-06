محاكمة 7 متهمين بينهم طفل في أحداث التظاهر والحبس المشدد 7 سنوات لأربعة آخرين

نظرت محكمة جنايات المنيا، اليوم، برئاسة المستشار رمضان عطية، رئيس الدائرة الأولي، 3 قضايا تظاهر وعنف وشغب تضم 11 متهماً من أنصار الإخوان والرئيس المعزول مرسي .

قررت المحكمه حبس 4 في قضية واحده 7 سنوات مشددة وتأجيل محاكمة 7 أخرين في قضايا أخرى.

> قضت المحكمة في القضية الأولي، غيابياً، بسجن 4 متهمين مشدداً 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 الأف جنيهاً، عن كل واحد فى أحداث عنف وتظاهر بمدينة المنيا.وقررت المحكمه تأجيل محاكمة 2 من أنصار مرسى، بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على الشغب إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر مايو لطلب تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.

كما قررت تأجيل محاكمة 5 متهمين في أحدث تظاهر وشغب فى القضيه الثالثه، إلى جلسة اليوم الثانى من شهر يونيه المقبل لطلب تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة، والتحري حول مشاركة الطفل محمد حماد حسن فرحات 12 سنة؛ وهو المتهم الوحيد الذى حضر الجلسة فى أحداث التظاهر والشغب مع باقي المتهمين.