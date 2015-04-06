إحالة مسئولى مستشفى الباجور للنيابة بعد اكتشاف “فوطتين” في بطن مريضة‎

قرر، الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إحالة مسئولى مستشفى الباجور إلى النيابة العامة، وذلك لتدهور حالة المريضة رانيا يحيى محمد عمر نتيجة اكتشاف وجود فوطتين كانتا قد تركت داخل بطن المريضة بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها بالمستشفى .

و تلقى الخط الساخن الذى أعلنت عنه محافظة المنوفية لتلقى شكاوى الصحة شكوى تفيد بسوء وتدهور الحالة الصحية لمريضة كانت قد أجرت عملية ولادة قيصرية وترك الطبيب فوطتين ببطن المريضة، وعلى الفور تم تحديد موعد للقاء المحافظ وتم الاطلاع على المستندات وقرر المحافظ إحالة الموضوع برمته إلى المحامى العام لنيابات المنوفية .

وأكد، الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، على أن صحة المواطنين تاج على رؤسنا جميعا وهى أمانة وضعها الله بين يدى كل طبيب لاينبغى التهاون بها بأى حال .

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين فى تدهور هذه الحالة لرد الحق إلى صاحبه والحفاظ على حق أى مواطن فى الحصول على خدمة صحية جيدة .

كانت رانيا قد توجهت الى مستشفى الباجور بتاريخ 14 يناير 2015 لإجراء ولادة قيصرية وخرجت فى نفس اليوم بعد أن رفض الطبيب وجودها بعد إجراء الجراحة لها وبعد عمل الفحوصات والاشعات اللازمة واجراء عملية أخرى لمعالجة التجمع الدموى ووجود أجسام غريبة داخل الجسم تم استخراج فوطتين من بطن المريضة .