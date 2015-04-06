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اللجنة العليا للتراخيص بالمنوفية :تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال والمستثمرين‎

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اللجنة العليا للتراخيص بالمنوفية :تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال والمستثمرين‎ اللجنة العليا للتراخيص بالمنوفية :تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال والمستثمرين‎

اللجنة العليا للتراخيص بالمنوفية

اجتمعت، اللجنة العليا للتراخيص، برئاسة مصطفى بيومى، السكرتير العام المساعد، بحضور مديري مديريات الاسكان والمرافق و مديرية الشئون الصحية و القوى العاملة و مندوب المبنى الاداري بالمنطقة الصناعية ومدير إدارة رخص المحلات، بمجلس مدينة قويسنا لبحث تراخيص المحال الصناعية والتجارية والعامة التابعة للحكومة وقطاع الاعمال والقطاع الاستثماري وعدد من أعضاء الأمانة الفنية لتنسيق وتفعيل عمل اللجنة .

تناولت اللجنة عدة موضوعات منها استصدار تراخيص لمشاريع استثمارية وأخرى لتعديل أنشطة، وتم البت في العديد منها بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة ومراعاة الاشتراطات البيئية والصحة والحماية المدنية ومعايير هيئة التنمية الصناعية .

وأكد بيومي حرص اللجنة على تسهيل إجراءات التراخيص على المستثمرين لفتح آفاق الاستثمار، وتطوير المشاريع، وجذب رجال الاعمال، وتشجيعهم على زيادة الطاقة الانتاجية في المحافظة ، وخلق فرص وجبهات عـمل، وتحسين للبنية الخدمية للمحافظة .

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