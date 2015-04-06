تركيا تحجب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب “المعدي العام”

حجبت السلطات التركية الاثنين عددا من مواقع التواصل الاجتماعي على رأسها تويتر وفيسبوك ويوتيوب، بحجة منع رواد الشبكة من تداول صور المدعي العام الذي قتل في اسطنبول نهاية الشهر الماضي.

واستند قرار إدارة الاتصالات التركية على قرار إحدى المحاكم بعد تلقي دعوات من بعض الأفراد تطالب بعدم نشر صور المدعي العام القتيل محمد سليم كيراز.

ولم تحدد إدارة الاتصالات مدة هذا الحجب الأكبر من نوعه منذ حوالي عام. وفي السنة الماضية منعت تركيا مؤقتا الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي مؤقتا في عز انتشار اتهامات بالفساد وجهت لمقربين من رئيس الوزراء حينها (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان.