البورصة تختم جلسة اليوم على تراجع الجماعي لمؤشراتها .. وتفقد 7.40 مليار جنيه

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية اليوم على اللون الأحمر الذي اكتست أغلب أسهمها به خلال تداولات اليوم، رغم تقليص المؤشرات من تراجعها قبيل ختام الجلسة، مع تحول صافي تعاملات المستثمرين المصريين إلى الموجب، بعد عمليات جني الأرباح المكثفة من قبلهم والتي كان لها الأثر الأكبر على تلك التراجعات.

ولكن كان للمبيعات الأجنبية الأثر الأكبر خسارة رأسمال البورصة السوقي نحو 7 مليارات و400 مليون جنيه، لينهي الجلسة على قيمة سوقية فدرها 495 مليار و390 مليون جنيه.

بلغت قيمة التداول الإجمالية خلال جلسة اليوم، 565 مليون و607 ألف جنيه،تمثل حجم تداول إجمالي قدره 157 مليون و589 ألف سهم، من خلال تنفيذ 23 ألف و819 صفقة، تمت على أسهم 172 شركة، صعد منها 29، بينما تراجعت 109 شركة.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.16%، بمقدار 99 نقطة، ليسجل 8,508.23 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.40%، بمقدار 6 نقاط، ليسجل 483.08 نقطة.

تراجع أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.17%، بمقدار 12 نقطة، ليسجل 985.59 نقطة.