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رفض دعوى هشام عبدلله ضد أحمد موسى و محمد أبو العنين مالك قناة “صدى البلد”

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رفض دعوى هشام عبدلله ضد أحمد موسى و محمد أبو العنين مالك قناة “صدى البلد” رفض دعوى هشام عبدلله ضد أحمد موسى و محمد أبو العنين مالك قناة “صدى البلد”

احمد موسى

 

قضت محكمة جنح مدينة نصر، برفض دعوى مرفوعة من الفنان هشام عبد الله وزوجته ضد الإعلامي أحمد موسى تتهمه بالسب والقذف، ورفض الدعوى ضد محمد أبو العينين، مالك قناة “صدى البلد”.

كان المستشار طارق العوضي، دفاع الفنان هشام عبد الله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب، أقام الجنحة المباشرة رقم 6340 لسنة 2015 أمام محكمة جنح مدينة نصر، ضد الإعلامي أحمد موسى مذيع برنامج “على مسئوليتي”، وهشام سرور، ومحمد أبو العينين مالك قناة صدى البلد، يتهمهم فيها بسب وقذف موكليه ونعتهما بألفاظ تحمل سبًا وقذفًا.

ويذكر ان احمد موسى اتهم الفنان هشام عبدلله وزوجته بالعمالة والخيانة، وتلقي الأموال مقابل التحريض ضد الدولة على غير الحقيقة، ونشر أخبار كاذبة عنهما.

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