المؤبد لمتهم حاول تهريب 1560 قرص ترامادول من مطار سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم – ع عزت - ومقيم بمركز جرجا بالسجن المؤبد، لاتهامه بمحاولة تهريب 1560 قرصًا مخدرًا " ترامادول" من مطار سوهاج إلى خارج البلاد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عفيفى وعضوية المستشارين هيثم طنطاوى، ومحمد حسين أيوب بأمانة سر سيد على بكر وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 عندما وردت معلومات لرئيس مباحث مطار سوهاج الدولى، تفيد اعتزام المتهم تهريب كمية من الأقراص المخدرة، وحال سفره من المطار تم تشكيل لجنة فحص، حيث عثر بداخل حقيبة على عدد كبير من الأقراص المخدرة "ترامادول" بلغ 1560 قرصا مخدرا.

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.