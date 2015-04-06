أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المؤبد لمتهم حاول تهريب 1560 قرص ترامادول من مطار سوهاج

Google+ Print
المؤبد لمتهم حاول تهريب 1560 قرص ترامادول من مطار سوهاج المؤبد لمتهم حاول تهريب 1560 قرص ترامادول من مطار سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم – ع عزت - ومقيم بمركز جرجا بالسجن المؤبد، لاتهامه بمحاولة تهريب 1560 قرصًا مخدرًا " ترامادول" من مطار سوهاج إلى خارج البلاد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عفيفى وعضوية المستشارين هيثم طنطاوى، ومحمد حسين أيوب بأمانة سر سيد على بكر وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 عندما وردت معلومات لرئيس مباحث مطار سوهاج الدولى، تفيد اعتزام المتهم تهريب كمية من الأقراص المخدرة، وحال سفره من المطار تم تشكيل لجنة فحص، حيث عثر بداخل حقيبة على عدد كبير من الأقراص المخدرة "ترامادول" بلغ 1560 قرصا مخدرا.

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365