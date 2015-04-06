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السلطات التركية تحجب شبكات التواصل الاجتماعى لمنع نشر صورة مدع قتل

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السلطات التركية تحجب شبكات التواصل الاجتماعى لمنع نشر صورة مدع قتل السلطات التركية تحجب شبكات التواصل الاجتماعى لمنع نشر صورة مدع قتل
ذكرت وسائل الاعلام التركية ان السلطات التركية امرت اليوم الاثنين بحجب مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب للتواصل الاجتماعى لمنع نشر صور مدع قتل الاسبوع الماضى بعد احتجازه رهينة فى اسطنبول.

وقالت رسالة لادارة الاتصالات وضعت على موقع يوتيوب ان هذا المنع الاول بهذا الحجم منذ اجراء مماثل اتخذ العام الماضى لمنع نشر اتهامات بالفساد تستهدف الاسلامية المحافظة، فرض "كاجراء اداري".

وحجبت تركيا تويتر ويوتيوب بشكل مؤقت فى الفترة التى سبقت الانتخابات المحلية فى مارس 2014 بعد تسريبات على الموقعين لتسجيلات صوتية يوحى مضمونها بوجود فساد فى الدائرة المقربة من طيب اردوغان الذى كان يشغل منصب رئيس الوزراء انذاك .

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مصر 365

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