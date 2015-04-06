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الرئيس السيسى يُكلف وزير الأوقاف برئاسة بعثة الحج العام الحالى

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الرئيس السيسى يُكلف وزير الأوقاف برئاسة بعثة الحج العام الحالى الرئيس السيسى يُكلف وزير الأوقاف برئاسة بعثة الحج العام الحالى
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برئاسة بعثة الحج للعام الحالى، بالقرار الجمهورى رقم 157 بتاريخ 5 إبريل الجارى.

وأكد وزير الأوقاف أنه سيبذل جهده لخدمة الحجاج المصريين، وسيعمل من خلال التنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المسئولة عن الحج والمنظمة له بجمهورية العربية على التمثيل المشرف لمصر، مؤكدا أن الجميع سيكون سفراء لمصر بحسن سلوكنا وأخلاقنا وانضباطنا فى هذه الرحلة الإيمانية العظيمة.

وأكد الوزير، فى بيان رسمى له اليوم الاثنين، أن الوزارة سوف تعقد دورات توجيهية لجميع الحجاج المصريين فى جميع محافظات مصر، بالتنسيق مع الجهات المنظمة، وتركز هذه الدورات على شرح مناسك الحج على الجوانب الأخلاقية والسلوكية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعمل الأوقاف على التنسيق المسبق مع الأشقاء السعوديين لتذليل أى عقبات وتوفير سبل الراحة للحجاج المصريين بما يمكّنهم من أداء المناسك فى يسر وسهولة .
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