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لأول مرة..موسكو ترفع السرية عن وثائق أول أيام الحرب العالمية الثانية

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لأول مرة..موسكو ترفع السرية عن وثائق أول أيام الحرب العالمية الثانية لأول مرة..موسكو ترفع السرية عن وثائق أول أيام الحرب العالمية الثانية
رفعت وزارة الدفاع الروسية، ولأول مرة فى تاريخها، السرية عن مجموعة من الوثائق التاريخية الخاصة بالأيام الأولى للحرب العالمية الثانية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، نقلته وكالة أنباء"سبوتنيك " الروسية أن موقعها الالكترونى الرسمى شهد اليوم افتتاح معرض وثائقى جديد تحت اسم "الأيام الأولى للحرب".

ويتضمن هذا المعرض ما يزيد على 100 وثيقة من الوثائق التاريخية الفريدة من نوعها والتى كانت مُخزنة فى مخازن الأرشيف المركزى لوزارة الدفاع الروسية.

يُذكر أن هذه الوثائق لم تنشر من قبل، وظلت طى الكتمان. وهذه الوثائق هى شهادات لشهود عيان لما كان يدور فى البلاد فى الأيام الأولى من المواجهة العظمى ضد النازية.

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مصر 365