نقابة الإنتاج الإعلامى: وقف 58 عاملا يتعاطون المخدرات شهرا

كشف مصدر من داخل اللجنة النقابية العمالية، أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، لتحديد عقوبات العمال الذين يثبت تعاطيهم مواد مخدرة عقب ورود عينات التحاليل الخاصة بهم من معامل وزارة الصحة، وذلك وفقا للائحة الجزاءات والعقوبات المعمول بها فى الشركة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم إيقاف 58 عاملا ثبت تعاطيهم المواد المخدرة لمدة شهر عن العمل، عقب ثبوت تعاطيهم المخدرات، بعد إجراء تحليل لقرابة 800 عامل من أصل 2400 عامل يعملون بالمدينة .

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