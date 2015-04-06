صورة لـ"المستريح" ريان الصعيد المتهم بتحصيل 2مليار جنيه من المواطنين

حصلت "اليوم السابع" على صورة أحمد مصطفى إبراهيم، والشهير بلقب "المستريح"، و المتهم بتحصيل 2 مليار جنيه من المواطنين بعدد من المحافظات والنصب عليهم.

و كانت نيابة الشئون المالية والتجارية، استمعت إلى أقوال ضحايا الريان الجديد المعروف باسم "المستريح"، والذى قام بتحصيل مبالغ ضخمة تصل إلى 2 مليار جنيه من عدد كبير من المواطنين، خاصة من أهل الوجه القبلى، وذلك بعد أن قام بالاتفاق معهم على توظيف أموالهم فى عدد من النشاطات التجارية مقابل أرباح كبيرة. وقام المتهم " المستريح " بعد ذلك بالامتناع عن دفع تلك المبالغ أو أرباحها، وهو ما أدى إلى توافد عدد كبير من المتضررين إلى عدد من مكاتب مباحث الأموال العامة منها مكتب مباحث أموال عامة بدشنا والقاهرة والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

- النيابة تستمع لضحايا "المستريح" لتحصيله 2 مليار جنيه بحجة توظيف الأموال

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- إدراج المستريح " ريان الصعيد " على قوائم المنع من السفر

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-تفاصيل أكبر عملية نصب بالصعيد.. "المستريح" استولى على 2مليار جنيه من المواطنين بحجة توظيف الأموال.. وفاة إحدى الضحايا بالحسرة.. وأزواج يطلقون زوجاتهم بعد تضييع "تحويشة العمر".. والنيابة تمنعه من السفر

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