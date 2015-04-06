بالفيديو.. جولة أخبارية جديدة من صالة تحرير اليوم السابع

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار

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الأرصاد: موجة شديدة الحرارة غدا تصحبها عواصف ترابية والقاهرة 38 درجة

مركز المناهج التعليمية: استبعاد الأحاديث الضعيفة من كتب التربية الدينية

الصحة تحذر: طريقة تحضير الفسيخ غير آمنة وتناوله خطر يسبب الشلل والوفاة

جمعية من أجل بلدى تعتذر لأم “زينة” على تكريمها والدة قاتل طفلتها

الأهلى يواصل استعداداته الجادة لمباراة الإسماعيلى فى الدورى