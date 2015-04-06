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بالفيديو.. جولة أخبارية جديدة من صالة تحرير اليوم السابع

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بالفيديو.. جولة أخبارية جديدة من صالة تحرير اليوم السابع بالفيديو.. جولة أخبارية جديدة من صالة تحرير اليوم السابع
يقدم لكم اليوم السابع أهم وآخر الأخبار حتى الثانية ظهراً فى إطلالة إخبارية جديدة من صالة تحرير اليوم السابع.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة غدا تصحبها عواصف ترابية والقاهرة 38 درجة

مركز المناهج التعليمية: استبعاد الأحاديث الضعيفة من كتب التربية الدينية

الصحة تحذر: طريقة تحضير الفسيخ غير آمنة وتناوله خطر يسبب الشلل والوفاة

جمعية من أجل بلدى تعتذر لأم “زينة” على تكريمها والدة قاتل طفلتها

الأهلى يواصل استعداداته الجادة لمباراة الإسماعيلى فى الدورى

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مصر 365

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