بالفيديو.. جولة أخبارية جديدة من صالة تحرير اليوم السابع

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وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة غدا تصحبها عواصف ترابية والقاهرة 38 درجة
مركز المناهج التعليمية: استبعاد الأحاديث الضعيفة من كتب التربية الدينية
الصحة تحذر: طريقة تحضير الفسيخ غير آمنة وتناوله خطر يسبب الشلل والوفاة
جمعية من أجل بلدى تعتذر لأم “زينة” على تكريمها والدة قاتل طفلتها
الأهلى يواصل استعداداته الجادة لمباراة الإسماعيلى فى الدورى