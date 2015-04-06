"اليوم السابع" فى قائمة الترشيحات النهائية لجائزة دبى للصحافة العربية

كشف نادى دبى للصحافة، والذى يمثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، عن أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل عن فئات الجائزة فى دورتها الرابعة عشرة.

وتم ترشيح الزميل أحمد أبو حجر من "اليوم السابع"، والزميل محمد حسين أبو عيطة عن فئة الصحافة الإنسانية. وشملت الترشيحات فئة الصحافة الإنسانية أيضا، موضوعاً بعنوان "رحلة خلف القضبان فى سجون العاصمة صنعاء" قدمه عامر محمد الدمينى من صحيفة الأهالى نت الإلكترونية اليمنية، وموضوعاً بعنوان " شعب روشيرشى" قدمته سناء عبدالله بوخليص من مجلة مغرب اليوم.

والمرشحون فى فئة الصحافة العربية للشباب هم محمود محمد زكى من صحيفة الشروق المصرية، وناتالى ميلاد إقليموس من صحيفة الجمهورية اللبنانية وإسماعيل عبدالعالى عزام من صحيفة هسبريس المغربية، ورنا فتحى الشرافى من صحيفة فلسطين ومريم محمد بوزعشان من صحيفة الأخبار المغربية ومحمد طارق عبدالرحيم من صحيفة المصرى اليوم.

وشملت الترشيحات فى فئة الصحافة الاستقصائية تحقيقاً بعنوان "الموت يسكن علب دواء المصريين" قدمه أحمد عاطف رمضان من صحيفة الصباح المصرية، وعملاً مشتركاً بعنوان "المرض فى إعلان دواء" قدمته كل من سمر النجار وأسماء المحلاوى من صحيفة المصرى اليوم، وعملاً بعنوان "فوضى الأدوية المغشوشة" قدمته عزة عبدالحليم مغازى من صحيفة الشروق المصرية.

وفى فئة الحوار الصحافى، شملت الترشيحات "من قلب الأرض المُقدسة وعمليات تهريب الأسلحة" قدمته منى عبدالمنعم مدكور من صحيفة الوطن المصرية، و"حوار الثعلب" قدمه محمد السيد صالح من صحيفة المصرى اليوم، و"حوار مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس" قدمه أحمد على العبدالله من صحيفة الوطن القطرية.

وعن فئة الصحافة التخصصية، شملت الترشيحات موضوع بعنوان "زواج الصفقة فى حكاية طفلة" قدمته هبة محمد باشا من مجلة نصف الدنيا المصرية، وموضوعاً بعنوان "ورش صناعة الموت" قدمه محمد فتحى عبدالعال من صحيفة المصرى اليوم، وموضوعاً بعنوان "الإرهاب يشوه عقول الأطفال" قدمه خورشيد محمد حرفوش من صحيفة الاتحاد الإماراتية.

أما عن فئة الصحافة الاقتصادية فقد شملت الترشيحات، " الصناعة تحت الحصار" قدمه أحمد صالح عبدالمعطى من مجلة الأهرام الاقتصادى، وملفاً بعنوان "سوء استخدام الطاقة.. الجميع يخسر" قدمته صحيفة اليوم السعودية، وموضوعاً بعنوان "قوة الترانزيت.. دلالات تزايد الاهتمام بتطوير صناعة الطيران فى دول الخليج" قدمه أحمد محمد دياب من مجلة الديمقراطية المصرية التابعة لمؤسسة الأهرام.

وعن فئة الصحافة السياسية، شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان " ليبيا تدفع ثمن المسكوت عنه فى ثورتها" قدمه فراس كيلانى أحمد من صحيفة الحياة، وموضوعاً بعنوان "رواندا.. تلال الموت ودروب المستقبل" قدمه بهزاد رؤوف محمد من صحيفة البيان الإماراتية، وموضوعاً بعنوان "حروب العرب.. صناعة خرائط التقسيم" قدمه عبدالله سليمان القفارى من صحيفة الرياض السعودية.

وفى فئة الصحافة الرياضية فقد شملت الترشيحات موضوعاً مشتركاً بعنوان "جماهير للإيجار" قدمه كل من مصطفى إبراهيم الديب وعبد الله عامر النظيرى من صحيفة الاتحاد الإماراتية، وموضوعاً مشتركاً آخر بعنوان "بيت حانون تعمد مسيرتها الرياضية بالدم" قدمه كل من روحى عبد المعطى درابية ومحمد روحى درابية من شبكة أطلس سبورت الفلسطينية، وموضوعاً بعنوان "رياضة الإمارات.. وحلم المركز الأول" قدمته صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وعن فئة الصحافة الثقافية شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان "أولاد حارتنا.. رواية الرواية" قدمه محمد محمود شعير من صحيفة أخبار الأدب المصرية، وموضوعاً بعنوان "حلْقة الحكاية أو فن القول: نكبة أول الفنون السبعة" قدمته اعتماد بلعيد سلام من صحيفة كلامكم الإلكترونية المغربية، وموضوعاً بعنوان " فَنُّ المنمنمات... الأدب والتاريخ والأسطورة" قدمه أشرف أبو اليزيد الدالى من مجلة العربى الكويتية.

وعن فئة أفضل صورة صحفية ترشحت أعمال المصور صابر إبراهيم شحدة من الوكالة الأوروبية للصور الفوتوغرافية، وأعمال المصور محمد أسعد محيسن من وكالة صفا إيمج، وأعمال المصور مجدى محمد أشتية من وكالة أسوشيتد برس.

وعن فئة الرسم الكاريكاتيرى، ترشحت للجائزة أعمال الرسام سامر محمد الشميرى من صحيفة اليمن اليوم الإلكترونية، وياسر حواس الأحمد من صحيفة مكة السعودية، وشريف أحمد عرفة من صحيفة الاتحاد الإماراتية.

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