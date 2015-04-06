نجاح عملية دقيقة لطفل يعانى من قطع بأوتار اليد فى مستشفى برج العرب

أجرى مستشفى برج العرب المركزى جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل فى الخامسة عشرة من عمره، يعانى من قطع بأوتار وأعصاب أصابع اليد اليسرى، نتج عنها فقد الإحساس والقدرة على تحريك الأصابع .

من جانبه أكد الدكتور أشرف هريدى، مدير مستشفى برج العرب المركزى، أن العملية استغرقت ساعتين وباشرها طاقم طبى مكون من د. أحمد سمارة ود.أحمد حامد أخصائى العظام ود.وليد مختار أخصائى التخدير، موضحا أن العملية تمت باستخدام الميكروسكوب الجراحى لوصل الأعصاب والأوتار المقطوعة، وأن المريض حاليا بحالة جيدة .

وأضاف الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تعمل على تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية فى كافة أنحاء المحافظة، خاصة مستشفى برج العرب المركزى التى تنفرد بتقديم الخدمة فى مساحة جغرافية كبيرة تمتد حتى داخل محافظة مطروح، موضحا أن تطوير مستشفى برج العرب وتوفير كافة الإمكانات والأطقم الطبية يغنى المريض عن الانتقال لمسافة كبيرة لتلقى الخدمة داخل مدينة الإسكندرية.