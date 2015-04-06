خالد عبد العزيز يدعم مراكز شباب "فيصل وعرب المعمل والتوفيق" بالسويس

قرر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة دعم مركز شباب فيصل بمحافظة السويس بمبلغ 35 ألف جنيه لدعم كل من أنشطة أندية الفتاة والمرأة ونادى الطلائع ونادى تكنولوجيا المعلومات بالمركز، علاوة على مكافأة الجهاز التنفيذى للمركز لما يبذلونه من جهد ملموس فى الأنشطة المنفذة داخل المركز .

كما وافق الوزير على قيام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، على اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو استكمال العجز فى الجهاز التنفيذى لكل من مركز شباب عرب المعمل ومركز شباب التوفيق للقيام بأداء دورهما على أكمل وجه والاستفادة من الإنشاءات والملاعب الموجودة بهما؛ حيث تبين للجنة المتابعة من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة أثناء زيارتهم لمنشآت محافظة السويس أن مركز شباب عرب المعمل يضم ملعب قانونى خماسى جارى تطويره بالنجيل الصناعى وملعب ثلاثى وصالة أنشطة وحديقة أطفال ولا يوجد به سوى 4 موظفين الأمر الذى يستدعى وجود عاملين أكثر بالمركز لتشغيله على أكمل وجه.

كما رصدت لجنة المتابعة عدم قدرة مركز شباب التوفيق على القيام بدوره بالرغم من وجود ملعب قانونى منجل حديثا بالمركز وصالات الأنشطة، وذلك بسبب قلة الموظفين الأمر الذى يستوجب قيام مديرية الشباب والرياضة بالسويس بالعمل على توفير العاملين المطلوبين لتفعيل دور المركز وهو ما وافق عليه وزير الشباب والرياضة.

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