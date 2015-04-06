محافظ المنيا يفتتح "يوم الإبداع الرابع" بمشاركة 140 مشروعا ابتكاريا

افتتح اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، يوم الإبداع الرابع، الذى تنظمه كلية الهندسة على مدار يومين.

وتفقد المحافظ ورئيس الجامعة معرض المشاريع الذى يضم 140 مشروعا، منها 90 مشروعا لطلاب الكلية، و50 مشروعا لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.

وأشاد المحافظ بتنوع المشاريع العلمية التى عرضها الطلاب فى كافة المجالات، مؤكدا أن الشباب يمتلكون الكثير من الإمكانيات والأفكار التى تمكنهم من العبور للمستقبل، وأوضح أن المحافظة على استعداد تام لتقديم الدعم المادى والمعنوى لكافة المشاريع التى ترشحها الجامعة وتستحق الدعم وقابلة للتطبيق العملى.

وأعلن المحافظ تخصيص 5 آلاف جنيه للمشاريع التى ستحصد المراكز الأولى تشجيعا للطلاب، ودعما لهم لتبنى الأفكار العلمية الحديثة التى تعود بالنفع على الوطن.

أكد الدكتور هشام فتحى، عميد كلية الهندسة، على تنوع المعرض ودخول المجال الطبى لأول مرة فيه، بالإضافة إلى المشاريع الهندسية والتقنية والعلمية والبحثية والتى تتنافس على الجوائز الثلاث الأولى والتى تصل قيمتها إلى 25 ألف جنيه لكل جائزة، كما يضم المعرض أصحاب الأفكار من الشباب الصغير فى المرحلتين الإعدادى والثانوى لعرض إبداعاتهم وأفكارهم، كما يضم يوم الإبداع مسابقة ممتدة من مسابقة الروبوتات وستكون فى اليوم الثانى للفعاليات