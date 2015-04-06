ضبط 120 قضية مرافق فى حملة مكبرة بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط، خلال حملة مرافق مكبرة، اليوم الاثنين، على شوارع وميادين محافظة أسيوط، لإزالة التعديات والمخالفات من تحرير 120 قضية مرافق متنوعة فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط نحو معاونة الأجهزة الإدارية للمحافظة، وتنفيذ إزالة التعديات والإشغالات التى تعوق حركة السير بالشوارع أمام المركبات والمارة وللقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد (120) قضية مرافق عامة، تنوعت ما بين (إزالة حاجز أسمنتى - إزالة فرش خضار – إدارة منشأة بدون ترخيص - إزالة حاجز حديدى - إشغال طريق - إزالة غرز - نظافة عامة - رفع عربات خشب يد وكارو وفتارين - مضبوطات مختلفة (موازين ـ كراسى ـ ترابيزات)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارى استمرار الحملات.