إحالة مسئولى مستشفى الباجور للتحقيق بسبب ترك "فوطتين" داخل بطن مريضة

قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إحالة مسئولى مستشفى الباجور إلى النيابة العامة، بعد تدهور حالة المريضة "رانيا يحيى محمد عمر"، نتيجة اكتشاف وجود فوطتين داخل بطن المريضة بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها بالمستشفى.

تلقى الخط الساخن لشكاوى الصحة، شكوى تفيد بتدهور الحالة الصحية لمريضة كانت قد أجرت عملية ولادة قيصرية وترك الطبيب فوطتين ببطن المريضة، على الفور تم تحديد موعد للقاء المحافظ، والاطلاع على المستندات، وقرر المحافظ إحالة الأمر برمته إلى المحامى العام لنيابات المنوفية.

وأكد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، أن صحة المواطنين تاج على رؤوسنا جميعا وهى أمانة وضعها الله بين يدى كل طبيب لا ينبغى التهاون بها بأى حال.

وشدد المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين فى تدهور هذه الحالة، لرد الحق إلى صاحبه والحفاظ على حق أى مواطن فى الحصول على خدمة صحية جيدة.

كانت رانيا قد توجهت إلى مستشفى الباجور بتاريخ 14 يناير 2015 لإجراء ولادة قيصرية وخرجت فى نفس اليوم بعد أن رفض الطبيب وجودها بعد إجراء الجراحة لها وبعد عمل الفحوصات والإشاعات اللازمة وإجراء عملية أخرى لمعالجة التجمع الدموى ووجود أجسام غريبة داخل الجسم تم استخراج فوطتين من بطن المريضة.



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صورة قرار الإحالة للنيابة