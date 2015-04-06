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بالصور.. عدوي يستقبل مجدي يعقوب : يجب الاستفادة من الخبرات المصرية لتطوير الصحة

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بالصور.. عدوي يستقبل مجدي يعقوب : يجب الاستفادة من الخبرات المصرية لتطوير الصحة بالصور.. عدوي يستقبل مجدي يعقوب : يجب الاستفادة من الخبرات المصرية لتطوير الصحة

الدكتور مجدي يعقوب

استقبل الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، صباح أمس الأحد، جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، حيث ناقشا منظومة البحث العلمي وكيفية الارتقاء بها في مجال أمراض القلب والعيوب الخلقية في الأطفال.

وقال عدوي إن وزارة الصحة حريصة على الاستفادة من الخبرات المصرية العالمية لدعم وتطوير منظومة الصحة في كما بدورمركز الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في محافظة أسوان قائلاً “إنه تجربة رائده في مجال جراحات القلب علي مستوي مصر والشرق الأوسط والعالم أجمع”.

وأكد عدوي علي دعم وزارة الصحة لمركز مجدي يعقوب للقب بأسوان وبحث سبل تطويره وزيادة عدد الأطباء والمتخصصين وتدريبهم علي أعلي مستوي وامدادها باحدث الاجهزه وامهر المتخصصين في امراض القلب في مصر لكي يكون قبلة لكل الحالات المعقدة التي تحتاج الى مهارات خاصة في العالم لكي يشهدوا احدث ماتوصل اليه العلم من تقنيات جراحية.

وأضاف الوزير أن وزارة الصحة لديها العديد من المشروعات تتعاون فيها مع الدكتور مجدي يعقوب ، كما أن لديها خطة لتقديم خدمات طبية وعلاجية علي مستوي الدول الافريقية من خلال مركز القلب في اثيوبيا حتي نستطيع ان ننهض بدور مصر الأفريقي وتقديم خدماتنا ليس فقط للمواطن المصري ولكن أيضا لأشقائنا في أفريقيا .

 

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