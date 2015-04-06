الكشف المبكر يحقق نسب شفاء 90% بسرطان الثدى

300 خبير يشارك فى مؤتمر سرطان الثدى فى الوطن العربى

تحت رعاية الأميرة دينا مرعد، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، عقد بمدينة عمان بالأردن مؤخرًا مؤتمر "سرطان الثدى فى الوطن العربى"، بحضور عدد من أساتذة الأورام والجراحة من مصر ، منهم الدكتورة نجلاء عبد الرازق، مدير عام البرنامج القومى لصحة المرأة وأستاذ الأشعة التداخلية بطب قصر العينى.>وأكد الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام، ورئيس المؤسسة المصرية لسرطان الثدى، وأحد المشاركين فى المؤتمر، أن المؤتمر ضم 300 خبير متخصص، وورش عمل فى مختلف التخصصات مثل: الأشعة والباثولوجى والجراحة وعلاج الأورام، وكذلك التمريض تم مناقشة القضايا والمشاكل التى تقابلنا فى الوطن العربى مثل عمل الماموجرام للسيدات وهل يمكن الاعتماد على الفحص الذاتى أو الفحص الإكلينيكى لتجنب زيادة نفقات الماموجرام.



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خلال مؤتمر سرطان الثدى فى الوطن العربى

وأوضح أنه تم تبادل الخبرات بين الخبراء وتم إصدار عدد من التوصيات منها تدريب الأطباء فى الدول العربية، حيث إن كل دولة لديها خبرة طويلة فى مجال معين حيث إن الأردن تشتهر بالعلاج التلطيفى ومصر تشتهر بالأشعة التداخلية فتم الاتفاق على أن يتم تدريب الأطباء كل بلد حسب خبراتها فى المجال الذى تتقنه.



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دكتور محمد شعلان والدكتورة نجلاء عبد الرازق خلال المؤتمر

وأشار إلى أن المؤتمر ضم عددًا كبيرًا من الخبراء العالميين فى هذا المجال منهم البروفسير السويدى لازلوتبار، أشهر خبير فى مجال أشعة الثدى فى العالم، والبروفوسير الكندى أنتينى ميلر، الخبير فى علاج سرطان الثدى، موضحًا أنه تم تبادل الخبرات فى الوطن العربى بما يناسب عالمنا العربى لأن هناك اختلافًا بين الدول العربية والغربية.

الكشف المبكر عن سرطان الثدى يحقق نسب شفاء 90%

>وقال رئيس المؤسسة المصرية لسرطان الثدى إنه خلال المؤتمر ألقت الأميرة دينا مرعد، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، كلمة قالت فيها، إنه يتم اكتشاف ما يزيد عن مليون حالة جديدة مصابة بسرطان الثدى حول العالم سنويًا، موضحة أن 45% من أصل هذه الحالات تم تشخيصها فى الدول النامية أى فرصة شفاء حوالى نصف مليون امرأة من المرض لا تتجاوز 20% لأنهن أهملن أنفسهن ولم يعرفن الحقيقة البسيطة ولا الرائعة بنفس الوقت وهى أن 90% من شريان الوقاية من سرطان الثدى يقع تحت سيطرتنا وهو الكشف المبكر فبمجرد قيام السيدة بإجراء فحوص الكشف المبكر تزداد فرص شفائهن لتصل إلى 90%.



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دكتور محمد شعلان أثناء إلقاء محاضرته بالمؤتمر

الكشف المبكر يعنى إنقاذ الحياة

>وأكدت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، إن هذه النسبة هى ما تجمعنا هنا اليوم فهى وحدها كفيلة بمنح النساء كمًا هائلاً من الأمل والإصرار على مواجهة هذا المرض الغدار وهذه النسبة هى التى تعطى الكشف المبكر أهميته وقدرته على إنقاذ الكثير من أرواح نسائنا فالكشف المبكر بكل تأكيد قادر على إنقاذ الحياة.

مختتمة: لعلنا جميعا نقف متسائلين على من تقع مسئولية الكفاح ضد سرطان الثدى، وأشارت: يمكننا جميعا أن نتعهد بمكافحة سرطان الثدى اليوم وكل يوم فلنتعهد جميعا بالكفاح ضد سرطان الثدى اليوم وكل يوم ومواجهة الإرادة والقوة والإيمان وتقديم المساندة لكل سيدة للانتصار على مخاوفها بالأمل.

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