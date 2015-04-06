9 فوائد للشمام.. أهمها التخلص من الوزن الزائد

تعرف على أهم العناصر الغذائية التى يحتويها الكنتالوب

فوائد الكنتالوب

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الكنتالوب أو الشمام أشهر فواكه الصيف، صاحب الطعم المميز، وأيضا له العديد من الفوائد الصحية.>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الكنتالوب أو الشمام يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر المهمة للجسم، كفيتامين "A وC وB"، والألياف ونسبة من الحديد، وغنى بالبروتين والكالسيوم والفوسفور.>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية أهم فوائد الكنتالوب أو الشمام، وهى:>1- يحد من إصابتك بالإمساك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.>2- يساعد على تنظيم نسبة ضغط الدم ويحد من ارتفاعه.>3- يعمل كمسكن قوى لألم المفاصل.>4- يقيك من الإصابة بعسر الهضم.>5- يعد علاجا فعالا للتخلص من حموضة المعدة، وذلك يرجع لاحتوائه على مواد قلوية تقلل من الشعور بالحموضة.>6- يقيك من الإصابة بالسرطان لاحتوائه على مضادات للأكسدة.>7- يقيك من الإصابة بالجلطات لاحتوائه على مادة الإدينوزين التى تحد من تجلط الدم.>8- يساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم، وذلك يرجع إلى أنه يزيد من مستقبلات الأنسولين فى الجسم.>9- يخلصك من الوزن الزائد لأنه يحتوى على سعرات حرارية منخفضة.

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