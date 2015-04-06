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الغزالى حرب : محاكمة زكريا عبدالعزيز انتقامًا لمشاركته فى ثورة 25 يناير

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الغزالى حرب : محاكمة زكريا عبدالعزيز انتقامًا لمشاركته فى ثورة 25 يناير الغزالى حرب : محاكمة زكريا عبدالعزيز انتقامًا لمشاركته فى ثورة 25 يناير

الغزالى حرب

قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، القيادى بحزب المصريين الحرار، إن الحملة الشرسة التى يتعرض لها حاليًا المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة ، ليست سوى انتقامًا منه بسبب مشاركته فى ثورة 25 يناير.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بالمؤتمر الصحفي، الذى يُعقد الآن بمقر المجلس الوطنى المصرى، بفيلا المهندس ممدوح حمزة، بحضور عدد من المحامين والحقوقيين والكتاب الصحفيين.

وأوضح حرب، أنه معروفًا عندما تنتصر ثورات العالم، تعود مجددًا رؤوس الفتنة والثورة المضادة لكى تنتقم من الذين شاركوا فى الثورات، مشيرًا إلى أن هذا هو السياق الحقيقى لما يحدث الآن للمستشار زكريا عبدالعزيز.

وأضاف القيادى بحزب المصريين الأحرار: “ثورة 25 يناير، قام بها الشعب المصرى كله، والآن ومن خلال منابر اعلامية واضحة، لا أعرف السبب وراء مهاجمة ثورة 25 يناير، واتهامها بأنها حالة من الفوضى والتخريب، ولا نحتاج أن نُذكر بأن من يتزعمون هذه الافتراءات ليسوا سوى عُملاء لأمن الدولة، والقول بأن الإخوان هم من قادوا هذه الثورة، يأتى ضمن هذه الافتراءات، صحيح أنهم شاركوا لكنهم لم يكونوا أبدًا الدُعاة أو القادة للثورة، بل لحقوا بها لأنهم لا يريدون أن يكونوا بعيدًا عن الحراك الثورى، ومن السخف أن نقول إن 25 يناير حركة أخوانية”.

وشدد حرب فى نهاية كلمته، على حق القضاة فى تبنى المواقف ووجهات النظر، انطلاقًا من كون القاضى “إنسانًا”، ولا يجب حرمانه من هذا الحق، مؤكدًا أن “الانتقام” من زكريا عبدالعزيز بسبب مشاركته فى ثورة 25 يناير، لن يؤثر على استقلالية القضاة أو يحد من أن تبنى القضاة للمواقف ووجهات النظر.

 

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