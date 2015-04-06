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استمرار برنامج أولادنا الثقافي بمدرسة الراهبات الفرنسسكانيات بقنا‎

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استمرار برنامج أولادنا الثقافي بمدرسة الراهبات الفرنسسكانيات بقنا‎ استمرار برنامج أولادنا الثقافي بمدرسة الراهبات الفرنسسكانيات بقنا‎

صورة أرشيفية

يستمر، برنامج أولادنا الثقافي، الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة قنا التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة، الباحث سعد فاروق، حيث ينظم فرع ثقافة قنا محاضرة بعنوان ” الثقافة الجماهيرية ودورها الفعال في المجتمع “، يحاضرها، صفوت البططي، وعرض فقرات فنية للبلياتشو ومسابقات ثقافية وعرض لفرقة كورال أطفال،  وذلك بمدرسة الراهبات الفرنسسكانيات، وذلك 7 ابريل الجاري.

وتقيم، إدارة التمكين الثقافي، محاضرة بعنوان ” التوحد ” يحاضرها، احمد إسماعيل، 7 ابريل الجاري.

ويقيم، نادي التذوق السينمائي بقنا، محاضرة بعنوان ” كيف عالجت السينما قضايا الفتاة في “، تحاضرها، د/ هبة عبد المعز، المدرس المساعد بكلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، بقنا 7 ابريل الجاري .

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