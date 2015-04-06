استمرار برنامج أولادنا الثقافي بمدرسة الراهبات الفرنسسكانيات بقنا‎

يستمر، برنامج أولادنا الثقافي، الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة قنا التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة، الباحث سعد فاروق، حيث ينظم فرع ثقافة قنا محاضرة بعنوان ” الثقافة الجماهيرية ودورها الفعال في المجتمع “، يحاضرها، صفوت البططي، وعرض فقرات فنية للبلياتشو ومسابقات ثقافية وعرض لفرقة كورال أطفال، وذلك بمدرسة الراهبات الفرنسسكانيات، وذلك 7 ابريل الجاري.

وتقيم، إدارة التمكين الثقافي، محاضرة بعنوان ” التوحد ” يحاضرها، احمد إسماعيل، 7 ابريل الجاري.

ويقيم، نادي التذوق السينمائي بقنا، محاضرة بعنوان ” كيف عالجت السينما قضايا الفتاة في مصر “، تحاضرها، د/ هبة عبد المعز، المدرس المساعد بكلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، بقنا 7 ابريل الجاري .