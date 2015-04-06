عبور 31 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 1.2 مليون طن

عبرت قناة السويس اليوم الاثنين 31 سفينة بحمولة قدرها مليون و197 ألف طن سفن بضائع صب وحاملات سيارات من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة قدرها مليون و132 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع البنميةMSC AURORA بحمولة قدرها 149 ألف طن قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 4 سفن من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها 65ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب حاملة السيارات التركيةINCE ANADOLU بحمولة قدرها 41 ألف طن قادمة من إيران ومتجهة إلى تركيا.

وعلى جانب آخر قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة وعلى متنها 523 راكبا منهم 434 معتمرا و10 باصات عمرة و2 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 16 براد و7 تريلات والسفينة سينا وعلى متنها 238 راكبا منهم 83 معتمرا و2 باص عمرة و17 براد و8 تريلات.

كما غادر الميناء السفينة بريدج وعلى متنها 42 براد و12 تريلا والعبارة ايلة وعلى متنها 837 راكبا و3 تريلات و1 براد.

وأضاف عبد الرحيم يشهد ميناء شرم الشيخ مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 68 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص، كما يغادر اليخت هويندا متجه إلى الغردقة.

كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 101 سائح ومغادرة اليخت سى ولف سول وعلى متنه 22 سائحا واليخت ويرل وند وعلى متنه 22 سائحا.