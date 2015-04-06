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بالصور.. شباب"المجلس المصرى" وذوى الاحتياجات الخاصة ينظفون شوارع فوة

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انطلقت مبادرة "إيد على إيد" لتنظيف شوارع فوة والتى أعلن عنها شباب المحافظة وشباب المجلس المصرى بمؤسسة القادة بمشاركة عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة.

أكد المهندس وليد سليمان، المنسق العام للمجلس المصرى للقيادات الشبابية، أن مجموعة من شباب محافظة كفر الشيخ أطلقوا مبادرة مجتمعية بعنوان "إيد على إيد نلــــم الشمل" تحت رعاية الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ وذلك لتنشيط السياحة بمدينة فوة.

وأضاف الدكتور مصطفى الجميل المنسق العام المساعد للمجلس المصرى للقيادات الشبابية، أن شباب المجلس وشباب المحافظة مصممون على مواصلة عملهم فى تنظيف شوارع فوه لعودة السياحة لها، وستعمم تجربة مدينة فوه لجميع مدن المحافظة.

صورة جماعية لجانب من الشباب المشاركين فى الحملة -اليوم السابع -4 -2015
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صورة جماعية لجانب من الشباب المشاركين فى الحملة

الشباب ينظفون شوارع فوه -اليوم السابع -4 -2015
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الشباب ينظفون شوارع فوه

معدات الوحدة المحلية بفوه تساعد الشباب فى عملهم -اليوم السابع -4 -2015
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معدات الوحدة المحلية بفوه تساعد الشباب فى عملهم

الفتيات تشاركن فى الحملة -اليوم السابع -4 -2015
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الفتيات تشاركن فى الحملة

الدكتور مصطفى الجميل المنسق المساعد للقيادات الشبابية يشارك فى الحملة -اليوم السابع -4 -2015
>

الدكتور مصطفى الجميل المنسق المساعد للقيادات الشبابية يشارك فى الحملة

تنظيف الشوارع بأيدى الشباب -اليوم السابع -4 -2015
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تنظيف الشوارع بأيدى الشباب

المهندس وليد سليمان المنسق العام للمجلس المصرى للقيادات الشبابية -اليوم السابع -4 -2015
>

المهندس وليد سليمان المنسق العام للمجلس المصرى للقيادات الشبابية

جانب من الشباب المشارك فى فترة راحة -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الشباب المشارك فى فترة راحة

المشاركون من الشباب والفتيات فى تنظيف شوارع فوه -اليوم السابع -4 -2015
>

المشاركون من الشباب والفتيات فى تنظيف شوارع فوه

جانب من المشاركين -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من المشاركين

أحد ذوى الاحتياجات الخاصة يشارك فى حملة النظافة -اليوم السابع -4 -2015
>

أحد ذوى الاحتياجات الخاصة يشارك فى حملة النظافة

عمليات النظافة مستمرة -اليوم السابع -4 -2015
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عمليات النظافة مستمرة

المشاركون يواصلون عملهم -اليوم السابع -4 -2015
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المشاركون يواصلون عملهم


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